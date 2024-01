Isaia Ravelli nominato organista titolare e compositore del Santuario di Lourdes

Un maestro di musica di Pogliano, Isaia Ravelli, assunto presso il Santuario internazionale di Lourdes in qualità di «organista titolare e compositore».

Per la prima volta nella storia del Santuario di Lourdes, scelto un «laico» italiano come responsabile

Per la prima volta nella storia del Santuario di Lourdes, il vescovo e il rettore hanno scelto un «laico» italiano come responsabile degli organisti del Santuario francese. Incarico partito lunedì, primo giorno di questo 2024. Classe 1990 Isaia Ravelli si è laureato con il massimo dei voti, 110 e lode, al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano.

Una lunga esperienza maturata in diverse basiliche della Lombardia

Prima di essere assunto come organista titolare e compositore a Lourdes, ha maturato una lunga esperienza: dal 2010 al 2012 è stato organista presso la chiesa di Sant’Angelo a Milano, dal 2013 al 2015 è stato direttore artistico dell’associazione Musica Laudantes di Cesano Boscone e direttore del gruppo vocale della medesima associazione. Dal 2013 al 2020 è stato organista e direttore di coro presso la basilica di San Giovanni Battista a Busto Arsizio mentre dal 2016 al 2021 è stato organista sostituto al Santuario Notre Dame di Lourdes.

Ravelli, che per anni ha svolto anche il servizio di organista presso il Santuario dell’Addolorata di Rho

Il 33enne nel settembre del 2021 si è classificato al primo posto del concorso nazionale di composizione per l’inno del Sinodo della Diocesì di Cefalù. Ravelli, che per anni ha svolto anche il servizio di organista presso il Santuario dell’Addolorata di Rho. Ma non solo, il maestro

Ravelli ha composto il brano «Ritornate da me», la preghiera di Papa Francesco

Ravelli ha anche composto il brano «Ritornate da me», nato da una meditazione sulla preghiera che papa Francesco, in piena pandemia, ha vissuto in solitaria in piazza San Pietro. Il testo del ritornello del brano composto dal maestro poglianese è tratto dal Vangelo di Marco, mentre le strofe ricalcano l’omelia del Santo Padre in una piazza San Pietro deserta a causa della pandemia.

Un brano che risuona anche a Lourdes, la nuova casa di Isaia Ravelli che da lunedì ha preso la residenza in Francia. Una notizia che ha coinvolto tutta Pogliano dove il giovane è cresciuto e dove è molto conosciuto. «Siamo contenti e sicuri che Isaia saprà svolgere con professionalità e competenza il servizio liturgico a lui affidato, al fine di soddisfare a livello internazionale quanto il Santuario di Lourdes gli chiederà», affermano gli amici della parrocchia poglianese.»