"Io non ti abbandono": l’iniziativa della Polizia Locale rivolta a coloro che possiedono

un cane. Addestramento, contrasto all’abbandono e raccolta dei "bisogni" nel rispetto dei luoghi pubblici frequentati da tutti.

"Io non ti abbandono": l’iniziativa della Polizia Locale

Il 13 giugno alle 17 a Villa Corvini, l’Amministrazione presenterà “Io non ti abbandono”, dimostrazioni di come si addestra un cane. L’iniziativa è stata pensata

dall’Amministrazione in collaborazione con il Comando di Polizia Locale, per

sensibilizzare i possessori di cani a non abbandonarli per andare in vacanza, ma anche

per invitare a raccogliere le defecazioni dei propri amici a 4 zampe nel rispetto dei luoghi

pubblici. L’evento verrà realizzato con la collaborazione del Centro Cinofilo La Stella ASD, una realtà che offre ai propri associati corsi di educazione di base e avanzata, puppy class,

agility, recupero problematiche comportamentali e percorsi di rieducazione, tutti tenuti da un istruttore qualificato Enci e Aics.

Per partecipare insieme ai propri “migliori amici cani” è necessario registrarsi all’ingresso

di via Santa Maria a Parabiago.

Per informazioni sul Centro Cinofilo La Stella ASD visitare la pagina facebook dedicata:

https://www.facebook.com/centrocinofilolastella/

Le parole del sindaco

“In previsione dell’estate c’è sempre chi abbandona il proprio cane per poter andare in vacanza anche se da anni si sensibilizza l’opinione pubblica su questo tema - afferma il sindaco Raffaele Cucchi - Un animale richiede cura e responsabilità, è un compagno di vita che va trattato bene, per questo abbiamo pensato di organizzare un evento concreto che desse la possibilità a coloro che possiedono cani, di assistere a dimostrazioni di

addestramento”.

Il commento dell'assessore