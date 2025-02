Sabato 1° marzo 2025, alle 15 al Centro civico Agorà di Arese, avrà luogo la cerimonia di intitolazione della sala polivalente a S.E. Luca Attanasio, Ambasciatore d’Italia nella Repubblica Democratica del Congo, tragicamente scomparso il 22 febbraio 2021 in seguito a un agguato.

Intitolazione ad Arese in ricordo dell'ambasciatore Luca Attanasio

Luca Attanasio ha dedicato la sua vita al servizio diplomatico italiano, distinguendosi per il suo impegno in contesti internazionali complessi. Ha incarnato i più alti valori di solidarietà, impegno e senso dello Stato, rappresentando un esempio virtuoso per tutti e in particolare per le giovani generazioni.

Per tale motivo, il Consiglio comunale ha deciso di conferirgli questo tributo, affinché il suo ricordo e i suoi ideali possano continuare a ispirare la nostra comunità.

Interverranno i Rappresentanti delle istituzioni e Salvatore Attanasio, padre di Luca Attanasio.