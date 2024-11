Intervista alla criminologa Roberta Bruzzone: "Dietro maltrattamenti e femminicidi c'è una radice culturale"

Intervista esclusiva con la Psicologa Forense e Criminologa, che sarà in scena al teatro "Galleria" di Legnano il prossimo 15 novembre

"Favole da Incubo", casi di cronaca analizzati con professionalità

Giulia, Santo, Diana, Giulia, Aurora e molti altri nomi ancora.

La lista purtroppo è lunga e racchiude le persone - bambini, giovani, adulti - che hanno trovato la morte per mano di coloro che avrebbero dovuto amarle, proteggerle, tutelarle e sostenerle. Invece ogni giorno che passa i casi di cronaca nera aumentano invece di diminuire, in un vortice dal quale sembra non si riesca a vederne la fine. Fanno parte della cronaca anche tutti quei numerosi casi di violenza che non sfociano in un delitto e, anche in questo caso, i numeri sono in continuo aumento.

L'intervista a Roberta Bruzzone

Per approfondire una tematica così delicata e importante, ci siamo affidati alla Psicologa Forense e Criminologa Roberta Bruzzone, che abbiamo intervistato in esclusiva e alla quale abbiamo sottoposto alcuni quesiti di stretta attualità.

Qui l'intervista completa:

"Favole da incubo"

In questi ultimi mesi la Dottoressa Bruzzone è impegnata - tra le molte attività - a portare in scena nei teatri italiani "Favole da Incubo", un'analisi lucida degli stereotipi di genere che hanno provocato vere e proprie tragedie annunciate, con l'intento di sconfiggerle una volta per tutte.

Il prossimo 15 Novembre Roberta Bruzzone salirà sul palco del teatro "Galleria" di Legnano, per continuare a dire "BASTA" a queste atrocità.

Stefano Benetazzo