Intervento salvavita fuori servizio: Medaglia al Merito per il soccorritore Brian Barlocchi.

Sulla strada di rientro verso casa il volontario ed ex dipendente, appartenente al Corpo Militare Volontario CRI, Brian Barlocchi ha assistito ad un grave incidente stradale. Senza pensarci si è fermato e ha prestato i primi soccorsi ai coinvolti, in attesa dei mezzi di soccorso.

Oggi, a distanza di due anni dall’episodio, per la sua “lucida determinazione e, consapevole iniziativa” Brian è stato insignito della Medaglia di Bronzo al Merito, un importante riconoscimento per il suo atto di aiuto disinteressato e sincero.

Le parole della Croce Rossa