Interventi strutturali e culturali per l’inclusione

Interventi strutturali, ma anche culturali sono stati approvati con apposite delibere dalla Giunta comunale di Ossona. «Pochi giorni dopo le elezioni, insieme all’assessore Porzio e all’ufficio tecnico, abbiamo effettuato un sopralluogo per verificare lo stato degli immobili di proprietà comunale – spiega il sindaco Giovanni Venegoni - Dopo essere intervenuti sulla riparazione dei bagni maschili situati al primo piano della scuola secondaria di primo grado, che per mesi erano rimasti inagibili, e sull’impermeabilizzazione del tetto dell’edificio sito in via Marconi 8, ora abbiamo ritenuto necessario intervenire anche su tre appartamenti degli alloggi di via Baracca 9.

Rimozione delle barriere architettoniche

In particolare si procederà alla rimozione delle barriere architettoniche, rendendo i bagni e i servizi sanitari più accessibili alle persone fragili e con disabilità che vi abitano». L’intervento, che avrà un costo complessivo di circa 11mila euro, prevede la sostituzione delle vasche da bagno con piatti doccia, l’installazione di maniglioni a norma per disabili, l’aggiunta di sedute per disabili rimovibili e un nuovo gruppo di rubinetteria. «Con questo progetto, intendiamo migliorare la qualità della vita dei cittadini e garantire l’accessibilità degli spazi comunali a chi ne ha più bisogno», afferma il primo cittadino.

Patto locale per la lettura

Contestualmente a questi interventi «il nostro impegno verso una comunità più inclusiva non si limita agli aspetti strutturali, ma si estende anche alla sfera culturale, infatti l’Amministrazione comunale promuove e attua il “Patto locale per la lettura” per diffondere la lettura e favorire il benessere della comunità, con particolare attenzione a famiglie, anziani e minori – annuncia Venegoni - Tra le attività sostenute vi sono letture ad alta voce per gli anziani, oltre a progetti culturali nelle scuole e nei servizi per l’infanzia».

Le iniziative

In collaborazione con l’Aps «Il viaggio di Metis», firmataria del Patto, si organizzeranno una serie di iniziative culturali volte a coinvolgere diverse fasce della comunità: «Leggo per te», letture ad alta voce dedicate agli anziani, con incontri mensili per contrastare la solitudine e favorire la socializzazione; letture animate per bambini da zero a sei anni con incontri nelle scuole dell’infanzia e nei nidi per stimolare l’amore per la lettura fin dalla tenera età; «Storie volanti», lettura di un racconto di Torben Kuhlmann, con laboratorio creativo per costruire e far volare aquiloni; «Apilettura», un viaggio nel mondo delle api attraverso letture animate e un incontro educativo con un apicoltore. E ancora la «Caccia al tesoro letteraria», un gioco interattivo che unisce lettura, indovinelli e collaborazione tra grandi e piccoli; «Nemmeno con un fiore», lettura sul tema della violenza di genere, rivolta a un pubblico adulto, per sensibilizzare su un tema sociale importante; «Ossona sotto le stelle», reading del Piccolo Principe in una serata estiva, immersi nella suggestiva cornice di un parco sotto le stelle cadenti; «Come il Grinch rubò il Natale», uno spettacolo natalizio che coinvolge grandi e piccini in una lettura animata. «Queste attività, realizzate con il supporto del Comune, mirano a diffondere la cultura della lettura, rafforzare i legami intergenerazionali e promuovere il benessere individuale e collettivo», conclude il sindaco.