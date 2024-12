Interventi per 700mila euro in parchi, campi sportivi e aree gioco del Comune di Rho: questa l'annuncio dell'Amministrazione Orlandi.

Interventi per 700mila euro nei parchi e nei campi sportivi di Rho

La giunta Orlandi ha approvato nei giorni scorsi alcune delibere proposte dall’Assessora a Sviluppo Sostenibile, Ambiente e Infrastrutture Valentina Giro relative a parchi e spazi verdi del territorio. In totale vengono stanziati dal Comune di Rho 700mila euro per progetti che verranno messi in atto nel 2025.

Gli obiettivi sono diversi: valorizzare e aumentare la fruibilità delle aree verdi comunali, garantendo pavimentazioni antitrauma là dove si trovano giochi per i piccoli; manutenere gli arredi e sostituire quelli vetusti; valorizzare le strutture per lo sport all’aperto che rappresentano luoghi di aggregazione e socialità nei quartieri; garantire la sicurezza delle aree verdi e proteggere le piste ciclabili e i camminamenti pedonali.

Il commento dell'assessore valentina Giro