Internato nei lager nazisti: Milano consegna una medaglia d'onore al figlio

Questa mattina 5 luglio nella Sala Barozzi dell’Istituto dei Ciechi di Milano è stata consegnata la Medaglia d’Onore al cittadino rhodense Francesco Di Lorenzo quale familiare dello scomparso Luigi Di Lorenzo.

Presente l’Assessore Nicola Violante che ha partecipato in rappresentanza del Comune di Rho alla cerimonia di consegna delle Medaglie d’Onore, concesse su decreto del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ai cittadini italiani, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti per l’economia di guerra e destinati al lavoro coatto, nonché ai familiari dei deceduti.

“Un riconoscimento morale importante a chi ha dovuto vivere un’esperienza drammatica come quella di essere deportati e internati nei lager – afferma l’Assessore Nicola Violante – La consegna della medaglia è stata emozionante, perché dietro a quella medaglia c’è la vita vera di una persona, come è avvenuto a Rho per la posa delle 9 pietre d’inciampo dedicate a chi dai lager non è più ritornato”.