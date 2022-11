International Games Month Italia ad Arese.

International Games Month Italia

Doppio appuntamento di gioco in biblioteca per International Games Month Italia, il tradizionale appuntamento annuale con il quale le biblioteche di tutta Italia celebrano il gaming in biblioteca.

Il primo appuntamento sarà sabato 19 novembre dalle 14 alle 18, per un #sabatogaming molto speciale, in compagnia delle associazioni ludiche Ludoverse - Associazione Ludica e La Forgia dei Meeple, con cui si potranno provare i tantissimi giochi da tavolo disponibili in biblioteca.

A cura di Ludoverse, inoltre, si terrà il gioco di ruolo Strange Magic - il gioco di ruolo Fantasy Old School.

Per questa giornata di gioco non è necessaria alcuna prenotazione.

Il secondo evento in programma sarà lunedì 21 novembre, dalle 16.30 alle 18, ed è rivolto alle bambine e ai bambini delle scuole primarie. In questo secondo caso la prenotazione obbligatoria alla mail biblioteca.arese@csbno.net

Le parole del sindaco e dell'assessore Scupola