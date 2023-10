Installato il nuovo defibrillatore donato dal Rugby Parabiago

Domenica 1 ottobre il Rugby Parabiago e tutti gli amici di Valerio Antonioni hanno vissuto un momento speciale con la donazione di un defibrillatore alla città.

Installato il defibrillatore donato dal Rugby Parabiago

È stato infatti installato in Piazza Maggiolini, all’angolo dove è situata la Farmacia Muzio, un DAE in ricordo di Valerio Antonioni, scomparso un mese fa, donato da Rugby Parabiago Cares alla città.

Questa grande emozione è stata condivisa con la moglie Cecilia, con l'Associazione "60mila vite da salvare", gli amici Harleysti di Valerio e Cecilia e con i tantissimi sostenitori della campagna #cuorerossoblù che hanno permesso di raccogliere i fondi necessari per l'acquisto di questo prezioso dispositivo salvavita.

Sulla teca protettiva del DAE si legge: “In memoria di Valerio Antonioni - Giocatore, Allenatore, Dirigente, Educatore, Volontario di Rugby Parabiago a cui il Club, vuole esprimere ora e per sempre, il proprio grazie”. Emozione nelle parole di Marco Marazzini, Presidente di Rugby Parabiago e della moglie Cecilia, che hanno ringraziato tutti coloro che hanno permesso con questo gesto di mantenere vivo il ricordo di Valerio.

Il DAE è già operativo e a disposizione di tutti

La postazione è una tra le prime in Lombardia ad essere dotata di modello DAE completamente automatico come consentito dalla legge 116/2021. Durante l'utilizzo di questo apparecchio sarà quindi sufficiente accenderlo e collegare i due elettrodi al torace: sarà poi il software ad eseguire l'analisi del ritmo cardiaco e ad erogare l'eventuale scarica in completa autonomia e sicurezza grazie a un sensore di movimento che interromperà l'operazione in caso di contatto accidentale con il paziente.