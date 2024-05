Sarà ancora più comodo fare il pieno di acqua naturale e frizzante, buona, sicura e controllata: a Sedriano arriva la seconda Casa dell’Acqua di Gruppo CAP.

Installata a Sedriano la seconda casa dell'acqua

Sarà attiva da venerdì 10 maggio, presso via Tiziano, e consentirà ad ancora più sedrianesi di rifornirsi gratuitamente di acqua di alta qualità, prelevata dall’acquedotto cittadino, ottima da bere e per cucinare.

“Siamo molto contenti di questo nuovo impianto nella frazione Roveda, commenta Marco Re, sindaco di Sedriano. È un servizio alla popolazione e anche all’ambiente. Infatti, decidere di consumare l’acqua del rubinetto o della Casa dell’Acqua, al posto dell’acqua in bottiglia, significa diminuire i rifiuti plastici e anche ridurre l’inquinamento prodotto dagli autotreni che ogni giorno trasportano l’acqua minerale in bottiglia da una parte all’altra della nostra penisola”.

207 le casette inaugurate nell'area di Città Metropolitana

Con la nuova Casa dell’Acqua di Sedriano sono 207 in totale quelle inaugurate nell’area della Città metropolitana di Milano. Questo importante servizio per i cittadini è frutto della collaborazione fra il Comune e Gruppo CAP, la green utility che gestisce il Servizio idrico integrato in tutti i comuni del milanese. Le modalità per usufruire del servizio saranno le stesse di tutte le casette realizzate da CAP: il prelievo di acqua naturale sarà libero e gratuito, mentre l’acqua frizzante è riservata ai soli residenti a Sedriano, riconosciuti attraverso la tessera sanitaria. Ogni utente abilitato ha a disposizione 12 litri a settimana di acqua frizzante. In caso di guasti o malfunzionamenti, i cittadini avranno a disposizione il numero verde dedicato alle Case dell’Acqua 800271999 o l’indirizzo mail guasticaseacqua@gruppocap.it.

Gruppo CAP si occuperà di tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, del rifornimento di CO2 per l’acqua frizzante, delle sanificazioni periodiche e delle analisi dell’acqua erogata. Le analisi di tutte le Case dell’acqua di Gruppo CAP, che vengono aggiornate a cadenza mensile, sono a disposizione dei cittadini, che possono consultarle sul sito web aziendale gruppocap.it nella sezione Cosa facciamo/Case dell’Acqua, oppure attraverso l’app MyCAP, scaricabile gratuitamente da Apple Store e Google Play.

Acqua ella rete idrica senza spreco di plastica

Ogni Casa dell’Acqua eroga in media 500 litri al giorno, pari a oltre 36.000.000 di litri all’anno in totale, e saranno oltre 360 mila litri a Sedriano. Su ciascuna Casa dell'Acqua, Gruppo CAP effettua specifici controlli ogni mese su 40 parametri. A questi si aggiungono i controlli effettuati su pozzi e reti: quasi 20.000 prelievi all'anno e oltre 780.000 determinazioni analitiche portate a termine annualmente su diversi parametri chimici e microbiologici, che confermano che l'acqua del rubinetto è di ottima qualità, con una dose equilibrata di sali minerali e batteriologicamente pura.