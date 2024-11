Mercoledì pomeriggio nella sala consiliare si è insediato il nuovo Consiglio comunale dei ragazzi di Corbetta, composto da 48 rappresentanti eletti dagli studenti delle scuole medie (due per ogni classe).

«Piccoli cittadini crescono e si impegnano per la loro città – afferma il sindaco Marco Ballarini - Un progetto che abbiamo fortemente voluto realizzare e sostenere fin dal primo giorno e che, anno dopo anno, continua a raccogliere l'entusiasmo e il forte senso di responsabilità nei nostri ragazzi. Buon lavoro al Ccr, con il coordinamento dell'assessore Elisa Baghin e della consigliera delegata Chiara Lavazza e il supporto di "Città dei Bambini”».

Il primo Ccr di Corbetta risale al 2000. L’obiettivo è quello di «lavorare sulla partecipazione alla vita della città. Essere coinvolti e rappresentare i bisogni dei ragazzi», spiega Angelo Vaghi, presidente dell’associazione Città dei bambini di Corbetta. Nella prima seduta si sono decisi gli argomenti su cui lavorare nel corso dell'anno: sicurezza, cura del verde e della città.

«Il Ccr dello scorso anno aveva proposto l'agenda "Corbetta 2030", ovvero obiettivi annuali per arrivare a una città ancora più bella e accogliente – racconta Vaghi - Altri due argomenti sono stati l'organizzazione dell'Isola della solidarietà del 14 dicembre, in cui i ragazzi sono coinvolti, e i diritti dei ragazzi, riguardo i quali abbiamo raccolto qualche riflessione e proposte per il futuro che elaboreremo nelle prossime sedute».