Insediata la nuova Commissione mensa di Sedriano

Si è ufficialmente insediata la nuova Commissione della mensa scolastica di Sedriano, composta da rappresentanti dei genitori e degli insegnanti. All’insediamento era presenti il sindaco Marco Re e l’assessore alla Pubblica istruzione Mariaelena Caon. I nuovi componenti della Commissione «hanno già svolto ispezioni presso la cucina e i refettori dei diversi plessi scolastici e mercoledì sera hanno già formulato proposte delle quali abbiamo preso buona nota e che verranno valutate, per migliorare il gradimento dei menù da parte degli alunni – afferma il primo cittadino - A tutti loro il grazie dell'Amministrazione comunale per il prezioso compito che svolgono, a servizio della popolazione scolastica, e l'augurio di buon lavoro».

Le funzioni

La Commissione mensa è l’organo attraverso cui viene controllata la qualità in termini di soddisfazione del servizio di refezione scolastica, affinché venga assicurata la partecipazione degli utenti al suo funzionamento. Essa consente ai cittadini con figli in età scolare e ai docenti dell'istituzione scolastica di partecipare in maniera attiva e propositiva per contribuire al miglioramento della qualità del servizio.

La Commissione mensa esercita, nell’interesse dell’utenza e di concerto con l’Amministrazione comunale, funzioni di collegamento tra utenti, Comune e società di ristorazione, facendosi carico di riportare suggerimenti e reclami che pervengono dall’utenza; monitoraggio e valutazione della qualità del servizio e dell’accettabilità del pasto; collaborazione nei diversi progetti di educazione alimentare nella scuola, per la promozione e la diffusione della cultura di una sana e responsabile alimentazione.

Come fare segnalazioni

I genitori che non fanno parte della commissione mensa possono far pervenire segnalazioni o contestazioni in forma scritta al presidente della Commissione attraverso il rappresentante di classe. L'indirizzo e-mail della Commissione è commissionemensa@comune.sedriano.mi.it.