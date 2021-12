Inquinamento dei fiumi, continua il monitoraggio

TURBIGO

Prosegue l'osservazione e raccolta di prelievi per evitare sversamenti abusivi

Stop all'inquinamento dei fiumi, non si ferma l'opera di monitoraggio a Turbigo.

Inquinamento, continua la battaglia

Continua il lavoro di monitoraggio delle acque di Turbigo. Quello dell’analisi dell’acqua è un percorso intrapreso durante il primo lockdown con l’Amministrazione comunale precedente, guidata dall'ex sindaco Christian Garavaglia.

Nei giorni scorsi si è concluso il ciclo di analisi del 2021, ma nel 2022 si riprenderà per tenere la situazione monitorata. Presente all’ultimo prelievo di acqua l’assessore all’Ambiente Andrea Azzolin: "Ho voluto essere presente per segnalare eventuali criticità nelle acque del Naviglio - spiega l’assessore - Abbiamo concluso questo importante ciclo iniziato già a settembre in piena campagna elettorale. Nei prossimi giorni arriverà una relazione. Vogliamo essere trasparenti con la cittadinanza che ci ha dato grande fiducia alle elezioni aggiornandoli costantemente sullo stato delle nostre acque".

I progetti

Prosegue Azzolin: "Quello del monitoraggio rientra in un lavoro più ampio di controllo e attenzione che abbiamo verso le nostre acque. Inoltre come Amministrazione comunale siamo stati invitati a partecipare ad un incontro al depuratore di sant’Antonino perché ci sono novità sugli investimenti che hanno fatto all’interno dell’impianto e vorrebbero presentarceli".