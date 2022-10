Iniziato lo sciopero dei trasporti: chiudono tutte le metropolitane

E' iniziato lo sciopero dei lavoratori Atm oggi, 11 ottobre: tutte le linee metropolitane hanno chiuso alle 8.45 e riapriranno alle 15.

Iniziato lo sciopero dei trasporti

Iniziato lo sciopero indetto dalle sigle sindacali del trasporto pubblico indetto per protestare contro l'ennesima aggressione contro il personale. Dalle 8.45 chiudono le metropolitane. Maggiori attese per bus, tram e filobus. Tutte le linee metropolitane e di superficie tornano in normale servizio dopo le 15.