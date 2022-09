Iniziato alle 8.45 lo sciopero dei mezzi pubblici

Lo sciopero nazionale dei mezzi pubblici è iniziato alle 8.45 anche a Milano con la chiusura delle stazioni della metropolitana.

Iniziato lo sciopero dei mezzi pubblici

Braccia incrociate per i lavoratori di Atm e del trasporto pubblico locale che oggi, 16 settembre, hanno aderito alla proposta sindacale. Per quanto riguarda Milano, sono possibili maggiori attese alle fermate delle linee di superficie: tutte le linee tornano in servizio dopo le 15.