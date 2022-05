Iniziati i lavori per l'area fitness ad Abbiategrasso

Iniziati i lavori per l'area Calisthenics Fitness in via Mozart ad Abbiategrasso.

Lavori al via per la nuova area fitness

Giovedì 19 maggio 2022, al Parco Augusto Rosetta di via Mozart ad Abbiategrasso sono iniziati i lavori che prevedono la creazione di un’area Calisthenics Fitness di circa 210 metri quadrati (m. 15x14) interamente pavimentata con materiale antitrauma in gomma alveolare.

Il progetto

Le attrezzature comprendono un circuito centrale Calisthenics per corpo libero – utilizzabile da 8 persone in contemporanea – e 8 macchine fitness adatte a qualunque utente, anche con disabilità, in carrozzina, bambino o persona anziana, e provviste di pannello descrittivo.

Hanno sottolineato dal municipio:

"Lo scopo del progetto è di valorizzare sempre più lo sport come pratica per il benessere e la salute, stimolando persone di tutte le fasce di età a praticare l’attività fisica per il miglioramento delle proprie condizioni di salute e per combattere la sedentarietà, utilizzando uno spazio pubblico all’aperto. La creazione di uno spazio di aggregazione e di sport libero a tutti, oltre ad incentivare l’attività fisica e la ripresa dei contatti sociali, è un invito a stare all'aria aperta ed è il primo di una serie di interventi che l’Amministrazione sta avviando in diversi quartieri cittadini".

Altri interventi previsti

Questo progetto, finanziato dal Comune, anticipa i successivi due interventi sui parchi cittadini che verranno realizzati grazie ai 250mila euro, ottenuti grazie agli interventi sul bilancio regionale, per la creazione dello Skatepark in via Puecher e il progetto del parco fitness, con il quale si intende andare a riqualificare la zona del Campo 5.