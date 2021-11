arconate

Iniziati i lavori di ristrutturazione di Villa Maggiolini ad Arconate

Sono iniziati i lavori di ristrutturazione di Villa Maggiolini, edificio storico di circa 260 metri quadrati risalente ai primi del ‘900, ubicato davanti al municipio e abbandonato ormai da decenni. Nei locali della Villa verrà realizzata la Casa della musica: troveranno spazio sale prova, una sala concerti, una biblioteca musicale, spazi per ragazzi e associazioni e sale di incisione.

Nel dettaglio, si prevede la creazione, al piano terra, di spazi a uso pubblico, tra cui una sala concerti e una biblioteca musicale. Al primo piano saranno invece realizzati spazi idonei a ospitare una scuola di musica. L’intera riorganizzazione dell’edificio richiederà una serie di interventi molto importanti: eliminazione delle barriere architettoniche, adeguamento impiantistico ed energetico, adeguamento impianti idraulici per bagni, adeguamento impianti elettrici e introduzione impianti sonori, manutenzione delle facciate coibentazione dell’intero involucro.

Grazie all’impegno della precedente Amministrazione, il Comune ottenne nel 2019 un maxi finanziamento di 410.000 euro da Fondazione Cariplo, ai quali si aggiungono 135.000 euro di risorse del bilancio comunale.

Il Consorzio Artemide, sotto il coordinamento del bravo Tommaso, ha avviato a spron battuto il cantiere. Tempo stimato per i lavori: 12 mesi. Un altro obiettivo del programma elettorale viene centrato. Dalle parole ai fatti, grazie soprattutto all’impegno dell’assessore Serenella Sergi e del nostro ufficio tecnico.