Iniziata la vendita dei biglietti per assistere alle Olimpiadi

Tra poco meno di un anno si apriranno i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. Alcune gare si disputeranno nel Palaghiaccio in costruzione in due padiglioni di Rho-Fiera.

Iniziata la vendita dei biglietti

I biglietti sono già in vendita per chi si è iscritto al sito prima del 16 gennaio. Chi si iscrive adesso potrà invece acquistare i ticket per l’accesso ai Giochi Olimpici dal prossimo 8 aprile. Ma quanto costano i biglietti? Dipende dalla disciplina.

Un biglietto per l’hockey femminile, il torneo si disputerà interamente a Rho Fiera, andrà dagli 80 ai 240 euro

Per esempio, un biglietto per l’hockey femminile (il torneo si disputerà interamente a Rho Fiera) andrà dagli 80 ai 240 euro, a seconda dei settori; per i preliminari però i prezzi andranno dai 30 agli 80 euro, mentre per la finale che assegna l’oro i prezzi andranno dai 150 ai 480 euro.

Per l’hockey maschile si andrà dai 30 ai 190 euro per i preliminari e dai dai 150 a 450 euro per la fase finale

Per l’hockey maschile (solo alcune gare sono in programma a Rho-Fiera) si andrà dai 30 ai 190 euro per i preliminari e i playoff, andando via via crescendo più ci si avvicina alla finale.

Sempre a Rho Fiera si terranno gare di short track, i cui prezzi andranno dai 150 a 450 euro