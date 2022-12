Ingresso ufficiale per il nuovo parroco

Salutato dopo 14 anni don Fabio Turba, la comunità cattolica di Cornaredo rivolgerà in questo fine settimana il suo benvenuto al nuovo parroco don Danilo Dorini.

Nuovo parroco

Il nuovo responsabile della Comunità Santi Apostoli e parroco di Cornaredo e San Pietro all’Olmo, in città ormai già da alcune settimane, verrà accolto con una mattinata di festa al centro sportivo comunale.

L’appuntamento è fissato alle 10 e 30 di domenica, con la messa al palazzetto dello sport Pertini che sostituirà le normali messe domenicali, alla presenza di monsignor Luca Raimondi, vescovo ausiliare di Milano.

A Cornaredo

A seguire ci si sposterà in oratorio per il pranzo comunitario.

Gli appuntamenti per il benvenuto ufficiale al nuovo parroco avranno il via già sabato 3, quando alle 21 e 15 nella chiesa parrocchiale di Cornaredo si terrà il concerto dell’orchestra Masolino Ensemble con il coro Santa Cecilia di Castiglione Olona, che proporranno il Requiem di Mozart.