Ingresso solenne per don Carlo Luoni

Fines ettimana di festa per la comunità pastorale di Settimo Milanese per l’ingresso ufficiale del nuovo parroco don Carlo Luoni, da settembre guida dei fedeli della città e delle frazioni dopo la conclusione dell’incarico affidato a don Paolo Torti.

Don Carlo

Il fine settimana sarà il momento solenne con cui istituzioni e chiesa daranno il benvenuto al nuovo sacerdote.

Si è iniziato venerdì 8 con la veglia di preghiera organizzata a Vighignolo, in chiesa parrocchiale, dalle 21.

Sabato 9 novembre, sempre alle 21, ci si ritrova nella chiesa parrocchiale di Santa Margherita a Settimo: ad esibirsi in una serata che si preannuncia emozionante sarà il Chorus Insubriae, coro a cappella dell’Università dell’Insubria.

Saluto del sindaco

Domenica 10 giornata intensa per il nuovo responsabile della Comunità Pastorale Madonna del Rosario: sarà presente alle 10 alla Messa che si terrà a Villaggio Cavour, alle 11 e 15 a Vighignolo, alle 12 e 10 a Seguro.

Dopo il pranzo, Santo Rosario in chiesa Santa Margherita alle 16 e 30.

A seguire, alle 17, don Carlo sarà accolto nell’aula consigliare del municipio di Settimo per il saluto da parte del sindaco Fabio Rubagotti.

Ingresso solenne

Alle 18 alla chiesa parrocchiale di San Giovanni la messa solenne di inizio ministero alla presenza di monsignor Luca Raimondi vicario episcopale di zona e con l’accompagnamento dei cori delle quattro parrocchie che compongono la comunità pastorale di Settimo Milanese.