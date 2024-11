Ingresso solenne a Settimo per don Carlo Luoni

Domenica pomeriggio la comunità pastorale Santa Madonna del Rosario di Settimo Milanese ha accolto ufficialmente il nuovo parroco, don Carlo Luoni.

Domenica alle 17 presso l’aula consigliare del municipio, il sindaco Fabio Rubagotti ha ricevuto don Carlo e il vicario episcopale di zona monsignor Luca Raimondi. Il sindaco ha colto l’occasione per pronunciare un breve discorso di benvenuto: facendo notare che sono entrambi all’inizio di un percorso all’interno della comunità di Settimo, si è assicurato che anche il nuovo parroco possa ricevere la stessa (ottima) accoglienza che ha ricevuto lui e si è augurato che si possa intraprendere un’amicizia simile a quella che lega l’onorevole Peppone e don Camillo, i due personaggi di Guareschi simboli di complicità e di collaborazione.

Successivamente ha preso parola lo stesso don Carlo, specificando che l’accoglienza è stata ottima e manifestando la voglia di iniziare al meglio e il prima possibile questa nuova avventura. Non è mancato l’intervento del vicario Raimondi, che si è preso la responsabilità di aver portato don Carlo a Settimo e che ha voluto sottolineare l’importanza che deve assumere la figura del parroco all’interno della comunità.

Alle 18 la cerimonia si è spostata all’interno della chiesa parrocchiale di San Giovanni: qui, dopo l’ingresso dalla navata principale, è stata celebrata la Messa di inizio ministero. La funzione è iniziata con la lettura del decreto di nomina da parte di monsignor Raimondi, che ha ufficialmente reso don Carlo responsabile della comunità pastorale di Settimo Milanese.

Nel corso della cerimonia sono intervenuti anche i membri del Consiglio pastorale della Madonna del Rosario, i quali hanno voluto ringraziare nuovamente don Paolo Torti (nuovo sacerdote alla parrocchia San Domenico di Legnano) per il lavoro svolto negli ultimi anni e hanno accolto don Carlo con entusiasmo: subito dopo lo scambio della pace, infatti, sono stati portati all’altare una serie di oggetti dal valore simbolico, tra cui un poster raffigurante i santi delle quattro parrocchie di Settimo (San Sebastiano, San Giovanni Battista, Santa Margherita di Antiochia e San Giorgio) riuniti ai piedi di Santa Maria del Rosario. L’accompagnamento musicale è stato affidato proprio ai cori delle quattro parrocchie e, al termine della funzione, è stato allestito un grande aperitivo all’esterno della chiesa.

Don Carlo Luoni si è sempre mostrato molto interessato nell’avvicinare i giovani ai valori cristiani e al mondo ecclesiastico: basti pensare a quando, durante il suo periodo di attività nella Pastorale Giovanile di Lecco, invitò l’ex calciatore Nicola Legrottaglie e Giacomino Poretti (membro del famosissimo trio comico «Aldo, Giovanni e Giacomo») a condividere il proprio rapporto con la fede durante gli incontri decanali. Intervistato su questa tematica, don Carlo si è dimostrato ancora molto impegnato nel cercare di stabilire un buon rapporto con gli adoloscenti:

«Tante abitudini e tante priorità che i giovani scelgono di darsi sono cambiate. Penso che sia fondamentale stabilire un confronto con loro, ascoltare e favorirne le aspirazioni. Devo dire che nel mio percorso ho sempre trovato un aiuto in molti adulti che sanno stare con i giovani; vale a dire persone che non si sostituiscono a loro, ma che sanno essere al loro fianco per poterli supportare».