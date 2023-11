Ingravallo confermato presidente di Azione Cattolica Legnano

Il gruppo di Legnano dell'Azione Cattolica si affida nuovamente a Vincenzo Ingravallo.

Azione Cattolica in assemblea all'oratorio di Legnanello

Domenica 12 novembre l’Azione Cattolica del Decanato di Legnano è andata al voto, eleggendo i rappresentanti del Consiglio decanale che saranno in carica per i prossimi tre anni. L'assemblea si è svolta all'oratorio di Legnanello.

Tre parole d'ordine: "Pregare, Pensare, Appassionarsi"

Ad aprire i lavori, il saluto del presidente diocesano Gianni Borsa:

"Viviamo in un momento di cambiamenti, noi di Azione Cattolica dobbiamo essere pronti a confrontarci, discutere sui temi che ci interrogano nel nostro tempo. Ci dobbiamo far ispirare su tre verbi: Pregare, Pensare, Appassionarsi. Pregare non è facile perché non sempre si riesce a trovare una preghiera che molto spesso rappresenta noi laici, pensare è rivoluzionario, riflettere ci aiuta in maniera concreta a prendere molto spesso delle scelte anche coraggiose. Appassionarsi, se una persona ha la passione trasmette passione/entusiasmo, ed è questo che deve fare chi fa parte di Azione Cattolica".

Vincenzo Ingravallo è stato confermato presidente

Il pomeriggio si è concluso con le votazioni del nuovo consiglio decanale: Vincenzo Ingravallo è stato riconfermato presidente, i rappresentanti del Decanato eletti sono Chiara Bollati, Federico Peri, Franca Candiani, Giulia Macchi, Mario Maperi, Stefania Rotondi.

L’Azione Cattolica augura a tutti un buon lavoro.