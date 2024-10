Influenza: 770 persone al primo open day vaccinale dell'Asst Ovest Milanese

Buona affluenza per il primo weekend vaccinale promosso dall’Azienda socio sanitaria Territoriale Ovest Milanese nell’ambito della campagna antinfluenzale avviata da Regione Lombardia a partire dal'1 ottobre.

770 le persone che si sono vaccinate contro l'influenza durante il primo open day

Sabato 5 e domenica 6 ottobre, in occasione del primo open day vaccinale, sono state 770 le persone si sono presentate nei centri dell’Asst allestiti a Legnano, Magenta, Abbiategrasso e Cuggiono per la somministrazione del vaccino contro l’influenza. Quasi la metà, 375, hanno deciso di vaccinarsi anche contro il Covid.

Il direttore generale dell’Asst Ovest Milanese Francesco Laurelli sottolinea:

"Un risultato molto importante, soprattutto perché ottenuto a pochi giorni dall’avvio della campagna. I cittadini stanno dimostrando di aver capito e metabolizzato l’importanza della vaccinazione: un atto di responsabilità nei confronti di sé stessi e degli altri. Il nostro impegno proseguirà nei prossimi mesi, in stretta collaborazione con le strutture territoriali e i medici di base".

Il direttore socio sanitario dell’Asst Ovest Milanese Giovanni Guizzetti spiega:

"Insieme ai direttori di Distretto, abbiamo strutturato gli open day vaccinali, all’interno delle Case di comunità già presenti sul territorio della nostra azienda. L’iniziativa verrà riproposta nelle giornate del 26 e 27 ottobre, 10 e 11 e 23 e 24 novembre prossimi, al fine di garantire un servizio efficace e tempestivo al maggior numero possibile di cittadini".

Cesario Barbato, direttore della Struttura complessa Vaccinazioni e Sorveglianza Malattie infettive dell’Asst Ovest Milanese commenta:

"La vaccinazione antinfluenzale è la difesa più efficace contro la diffusione dell'influenza e le sue complicanze. Vaccinandosi si fa diminuire la circolazione del virus e quindi il numero delle persone che possono infettarsi, proteggendo così anche chi è gravemente immunodepresso".

Soddisfazione per l’adesione alla campagna vaccinale è stata espressa anche dai direttore dei Distretti dell’Asst Ovest Milanese Alessandra Colombo (Legnanese), Angelamaria Sibilano (Magentino), Simonetta Stefanoni (Abbiatense) e Laura Bergamin (Castanese).

I prossimi appuntamenti a Legnano, Magenta, Abbiategrasso e Castano Primo

Le attività vaccinali dei prossimi open day (26 e 27 ottobre, 9 e 10 novembre e 23 e 24 novembre) saranno organizzate dalle 9 alle 13 nelle Case di comunità collocate nei seguenti luoghi:

• Distretto di Legnano - presso il Vecchio Ospedale di via Candiani 2 (Padiglione numero 23 - Centro prelievi)

• Distretto di Magenta - presso l'Ospedale Fornaroli di via Al Donatore di sangue 50 (Centro vaccinale)

• Distretto di Abbiategrasso - presso l'Ospedale Cantù di Abbiategrasso di piazza Mussi 1 (Casa di comunità)

• Distretto di Castano Primo - presso via Rossetti 3 a Cuggiono (Casa di comunità)

Sarà possibile prenotarsi direttamente sul portale regionale https://prenotasalute.regione.lombardia.it