Ines Caputo eletta coordinatrice del sindacato dei pensionati Cisl del Legnanese

Ines Caputo è la nuova coordinatrice della Federazione nazionale pensionati (il sindacato dei pensionati e degli anziani della Cisl) per il Legnanese.

Ines Caputo alla guida della Fnp del Legnanese

Rappresenterà i 4mila iscritti che la federazione ha sul territorio. Ines è ben conosciuta a Legnano per le sue attività sindacali e di volontariato. Dopo una lunga esperienza nel sindacato tessile - molte la ricordano per le sue battaglie in difesa delle lavoratrici della Manifattura di Legnano - da una ventina di anni è approdata alla Fnp territoriale, dapprima organizzata nel comprensorio Legnano-Magenta e, dal 2013, nella città metropolitana. Figura di riferimento nella sede di via Alberto da Giussano, tra i temi che le stanno più a cuore quello della sanità.

Case di comunità: "Un confronto con sindaci e Asst"

Impegnata da molti anni anche nel mondo dell’associazionismo e del volontariato, proprio sui temi sanitari, già nel suo primo discorso all’assemblea del coordinamento territoriale ha ribadito la volontà di avviare un confronto con tutti i sindaci della zona e con la stessa Asst riguardo l’implementazione delle nuove Case di comunità, strutture che interessano molto i pensionati. "La delibera regionale è ancora molto lacunosa, nel giro di pochi mesi andranno individuate tutte le aree dove dovranno sorgere i nuovi insediamenti sanitari - ricorda Ines - Ma, oltre ai luoghi, sarà fondamentale capire meglio quali servizi entreranno a far parte delle nuove Case e con quale personale si intende attivarle, visto che già oggi vi è una grave carenza di personale medico e infermieristico".

Nela foto di copertina: l'intervento di Ines Caputo nel corso dell'assemblea precongressuale del 26 ottobre a Legnano, con Gabriella Tonello, Fiorella Morelli, Luigi Maffezzoli, Ester Balconi