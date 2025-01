Indetta un'assemblea pubblica per istituire il Controllo del vicinato

«La nostra comunità sta vivendo un periodo difficile a causa di una serie di eventi criminosi che hanno scosso la tranquillità delle nostre strade – afferma l’assessore alla Sicurezza di Mesero Attila Bertarelli - A seguito dei recenti episodi di vandalismo, di diversi furti e delle aggressioni ai danni di due nostre concittadine, l’Amministrazione comunale ritiene necessario avviare un progetto di Controllo di vicinato per rafforzare la sicurezza e la coesione tra i cittadini».

Il monitoraggio del territorio

Di qui l’invito a tutti a partecipare a un’assemblea pubblica che si terrà venerdì 31 gennaio alle 21 nella sala consiliare di via San Bernardo.

«Durante l'incontro discuteremo della possibilità di implementare un sistema di sorveglianza collaborativa tra i cittadini e le forze dell'ordine, finalizzato a migliorare il monitoraggio del territorio e a prevenire episodi di violenza e di criminalità in generale – annuncia Bertarelli - Sarà anche un’importante occasione per ascoltare le preoccupazioni dei cittadini, raccogliere suggerimenti e condividere le azioni già intraprese con la collaborazione della Polizia locale e dell’Arma dei Carabinieri».

Il legame tra cittadini e istituzioni

Secondo l’assessore «La nostra comunità ha bisogno dell’impegno di ciascuno di noi. Solo attraverso un’azione unitaria possiamo proteggere Mesero e garantire un ambiente sicuro e sereno per tutti. In questo momento di difficoltà, è fondamentale agire insieme, rafforzando il legame tra i cittadini e le istituzioni – sostiene - Invitiamo a partecipare numerosi e a contribuire con le proprie idee e il proprio sostegno. La sicurezza è una responsabilità condivisa, senza colori politici e la presenza di tutti sarà fondamentale per costruire insieme un futuro più sicuro», conclude.