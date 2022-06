Incredibile, scheda elettorale trovata in un parcheggio

Un ritrovamento incredibile in Brianza sul quale ci sarà da indagare: perché trovare una scheda elettorale in un parcheggio di un supermercato non è cosa "ordinaria".

La scheda elettorale nel posteggio

La scheda elettorale di uno dei cinque quesiti referendari sul quale oggi, domenica 12 giugno, gli italiani sono chiamati alle urna è stata ritrovata nel parcheggio di un supermercato in Brianza. A effettuare la scoperta è stata una signora sulla cinquantina, che l’ha notata, per terra, nei pressi dell’Iperal di Besana Brianza, nel tardo pomeriggio di venerdì. La scheda, secondo quanto appreso, è relativa alla provincia di Pavia, ed è priva del timbro di validità e della firma dello scrutatore. La cinquantenne ha chiamato il numero unico per le emergenze per consegnare quanto ritrovato alle Forze dell’ordine. La scheda per votare, è apparsa, a un primo esame, fedele a quelle originali, e non un fac simile. Le indagini puntano a comprendere i movimenti avvenuti nei giorni scorsi in quel parcheggio.