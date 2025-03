Incontro tra accademia e sanità

Si è svolta questa mattina, sabato 1° marzo 2025, nell’ospedale di Garbagnate Milanese una lezione del master di II livello “Pianificazione, programmazione e progettazione” dei sistemi ospedalieri e socio-sanitari del Politecnico di Milano, Università degli Studi di Milano e Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, diretto dal prof Stefano Capolongo.

Teoria e pratica sul campo

Questo percorso formativo, che prepara professionisti in grado di operare nei settori legati alla progettazione, organizzazione e gestione degli ospedali e delle strutture socio-sanitarie, ha visto circa 20 studenti e studentesse impegnati in un'importante visita al moderno ospedale, attivo dal 2015.

L'incontro ha rappresentato un’occasione unica per coniugare teoria e pratica, permettendo agli studenti di vedere direttamente sul campo come i principi appresi durante le lezioni frontali si applicano nella progettazione e gestione degli ospedali. In particolare, si è sottolineato come i nuovi valori sociali, ambientali ed economici pongano la salute pubblica e la salubrità ambientale al centro del bene comune da preservare, mettendo in evidenza l'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.

Nel contesto di questi cambiamenti, gli ospedali e le strutture socio-sanitarie diventano il cuore pulsante di un sistema che sta attraversando profonde trasformazioni, sia come Istituzioni che come servizi e strutture.

Un processo d’integrazione

Il dottor Martino Trapani, direttore medico del presidio ospedaliero di Rho e il dottor Renzo Guttadauro, direttore medico del presidio ospedaliero di Garbagnate, hanno accompagnato gli studenti nella visita, durante la quale è stato approfondito il funzionamento organizzativo, strutturale, tecnologico e impiantistico dell'ospedale.

“L'integrazione tra il mondo accademico e quello sanitario è essenziale per formare professionisti in grado di affrontare le sfide della gestione ospedaliera moderna. Questo tipo di collaborazione permette agli studenti di confrontarsi con la realtà operativa, comprendendo le dinamiche organizzative e le sfide quotidiane del settore sanitario", ha dichiarato il direttore Trapani.

In conclusione, anche le parole del direttore Guttadauro: