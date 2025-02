Incontro sulla sicurezza con le forze dell'ordine e i sindaci di Corbetta, Ossona e Santo Stefano Ticino

Insieme per discutere di sicurezza. Un confronto costruttivo in vista dell’incontro con il Prefetto. Continuano i passi in avanti dei Comuni del Magentino in cerca di soluzioni su questo fronte. Ieri, giovedì 6 febbraio, nel Palazzo comunale di Corbetta si è tenuto un incontro per discutere concretamente di sicurezza con le forze dell’ordine e alcuni sindaci.

I partecipanti

«Con grande piacere abbiamo accolto il comandante dei Carabinieri di Abbiategrasso Francesco Lionello, il comandante della Stazione Carabinieri di Corbetta Giuseppe Pelaia, Il sindaco di Santo Stefano Ticino Dario Tunesi e il sindaco di Ossona Giovanni Venegoni, insieme ai comandanti della Polizia Locale di Corbetta e di Santo Stefano - Ossona», afferma il primo cittadino di Corbetta Marco Ballarini.

L’incontro col Prefetto

«Il confronto di ieri è stato di grande valore in vista del nostro incontro con il Prefetto, per richiedere una maggiore presenza di agenti e militari sul nostro territorio in supporto alle nostre forze dell'ordine, che quotidianamente presidiano i Comuni – sottolinea Ballarini - La sinergia tra istituzioni è la chiave vincente per risolvere criticità e migliorare la qualità della vita dei cittadini». L’incontro di tutti i sindaci del Magentino con il Prefetto è in programma venerdì 14 febbraio.