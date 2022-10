Incontro sulla Shoah, per tenere viva la Memoria

Incontro sulla Shoah alla contrada Legnarello.

Incontro sulla Shoah, "perché conoscere è necessario"

L'appuntamento è per la serata di oggi, martedì 4 ottobre 2022, al maniero di via Dante 21 a Legnano. "Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate: anche le nostre". Così scriveva Primo Levi ed è con questo stesso spirito che la contrada Legnarello ha deciso di organizzare un incontro di approfondimento sul tema della Shoah aperto a tutti. L’inizio della serata è previsto per le 21 e la partecipazione è libera e aperta a tutti.

L'ultimo libro di Liliana Segre e letture della Costituzione

Grazie alla collaborazione con La Galleria del Libro di Legnano, i presenti saranno guidati in questo incontro dall’ultimo libro di Liliana Segre "Scolpitelo nel vostro cuore" e da alcune letture della Costituzione della Repubblica Italiana. Non solo un momento di riflessione sul passato, bensì un aprire gli occhi sulla contemporaneità.