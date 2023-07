Incontro sul Pgt con Lega, Forza Italia e lista Oltre

Incontro sul Piano di Governo del Territorio a Settimo Milanese con Lega, Forza Italia e lista civica Oltre.

Lega, Forza Italia e lista civica Oltre uniscono le forze e chiamano a raccolta i cittadini per preparare le osservazioni al PGT.

Mercoledì 19 luglio alle 20.30 nella sede di via Bianchi 26 ci sarà un incontro pubblico per iniziare quello che i rappresentanti delle tre forze definiscono “un lavoro comune che dia una svolta a un PGT che non guarda al futuro".

Un PGT in cui non si parla mai di disabili, barriere architettoniche e lavoro e in cui su tematiche come l’ambiente e la sostenibilità non ci sono progetti concreti. Invitiamo i cittadini a partecipare e a dare il proprio contributo in termini di idee e progetti e lasciamo la porta aperta anche a tutte le forze politiche che si riconoscono nei valori del centrodestra vincenti a livello nazionale e regionale per iniziare un percorso di collaborazione proficuo e condiviso anche qui a Settimo.