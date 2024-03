Incontro su «Il domani della lingua lombarda» ad Abbiategrasso

Tavola rotonda dal titolo «Il domani della lingua lombarda» (El doman de la lengua lombarda), sabato prossimo, 6 aprile 2024, alle 15 nella Sala Consiliare Castello Visconteo di Abbiategrasso

Il futuro della lingua lombarda

L'Associazione «Terra Insubre» in collaborazione con l’assessorato Cultura, Sport e Turismo del Comune ha organizzato una tavola rotonda sullo stato dell'arte dell'opera di salvaguardia della lingua Lombarda tra insegnamento, letteratura, arte, musica e toponomastica. Un evento per capire il futuro della lingua lombarda, una tradizione che va preservata e tramandata, in una società dove le contaminazioni sono molteplici.

Ingresso libero

Proprio in questi giorni Bià ha perso uno degli esponenti più rappresentativi del dialetto, il poeta Lucio Da Col, custode del patrimonio linguistico dialettale abbiatense .