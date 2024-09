Un coordinamento tra associazioni, scuole, agenzie educative e realtà formative del territorio legnanese stanno organizzando e promuovendo "Io non perdo mai! o vinco, o imparo" un incontro pubblico su educazione e cultura dello sport che si terrà oggi, giovedì 26 settembre 2024 a Legnano.

Una conversazione a più voci, con testimonianze del mondo sportivo ed educativo.

Nelle parole di Carlo Bandera, Presidente ASSL (Associazione Società Sportive Legnanesi), la passione educativa che suscita lo sport:

"...i miei figli, per i miei 60 anni, mi hanno regalato una giornata a Firenze per la partenza del Tour de France. Bello! Ma la cosa che mi ha commosso tantissimo è stato, in maniera inaspettata, il passaggio di tanti giovanissimi ciclisti delle società di Firenze che hanno anticipato l'arrivo del gruppo. Nel cordone di folla, accompagnati dai loro allenatori, sembrava che volassero sulle ali del tifo della gente, ho potuto gustare il loro passaggio, erano orgogliosi, felici e grati, avevano un sorriso e una felicità vera, visibile negli occhi. Mi hanno davvero lasciato un segno".