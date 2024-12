Incontri, fiaccolata e confronti, gennaio è il mese della Pace

Incontri, fiaccolata e confronto con la comunità Neve Shalom Wahat al-Salam. Gennaio a Rho sarà il mese della Pace.

«La guerra in Medio Oriente – Il mondo dopo il 7 ottobre 2023» venerdì 10 al Tourist Infopoint

Comune, Caritas Cittadina e Consiglio migranti propongono approfondimenti e iniziative per costruire una convivenza pacifica. Diversi gli appuntamenti in programma: il primo, venerdì 10 gennaio alle 21 al Tourist Infopoint di piazza San Vittore avrà come titolo «La guerra in Medio Oriente – Il mondo dopo il 7 ottobre 2023» e vedrà come relatore il direttore di Asia News Giorgio Bernardelli, che già è stato presente a Rho lo scorso 9 aprile, proponendo un’analisi lucida e dettagliata della situazione che partiva dalla storia di una terra tormentata da oltre un secolo.

Domenica 19 Marcia per la Pace con i sindaci del rhodense

Sabato 18 gennaio alle 20.30, all’auditorium Maggiolini di via De Amicis 15, è invece in programma un concerto per la pace con cori e danze da tutto il mondo, con ingresso libero. La giornata clou dei Percorsi di Pace sarà domenica 19: dalle 15 all’auditorium di via Meda 20, «Parole e canti di pace: giochi, letture, laboratori per bambini e famiglie». Alle 18 in piazza San Vittore confluiranno sindaci e rappresentanti di altri Comuni che aderiscono al Coordinamento La Pace e partirà la fiaccolata per la pace, che percorrerà le vie del centro. Alle 19.30 aperitivo multietnico in auditorium. Il 21 alle 21 a Villa Burba, una serata dal titolo Etty Hillesum, «donna del futuro»: per una spiritualità integrale. Relatore Gianni Vacchelli.