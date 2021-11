Incidente tra due auto e una moto. Ma è una simulazione

Sensibilizzazione

L'installazione creata a Parabiago per la Giornata mondiale per il ricordo delle vittime della strada

Un'installazione che simula un incidente tra due auto e una moto. Così l'Amministrazione di Parabiago, in collaborazione con il Comando di Polizia Locale, ha deciso di richiamare l'attenzione dei cittadini in occasione della Giornata mondiale per le vittime della strada.

L'installazione è stata posta davanti al municipio di piazza della Vittoria e ci resterà oggi, sabato 20 novembre 2021, e domani, domenica 21 novembre.

"È il terzo anno che ricordiamo la Giornata mondiale per il ricordo delle vittime della strada - ha spiegato il sindaco Raffaele Cucchi - Quest'anno abbiamo simulato un incidente stradale. Per noi è importante creare dei momenti tangibili, visibili e che attirino l'attenzione per ragionare sul pericolo dei mezzi che guidiamo. Sono armi bianche; qualsiasi distrazione, come l'uso dei cellulari, può portare a un incidente e può causare delle vittime. L'impegno dell'Amministrazione e della Polizia Locale è quello di cogliere ogni momento per ricordare".