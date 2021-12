Incidente tra auto e moto: paura per una donna di 57 anni

INCIDENTE A PERO

Un incidente stradale è avvenuto nella tarda mattinata di quest'oggi, domenica 12 dicembre, sulla Strada Statale del Sempione, all'altezza di Pero. Il sinistro, tra un'auto e una moto, ha visto coinvolta una donna di 57 anni che è stata prontamente soccorsa dai sanitari del Rho Soccorso.

Sanitari sul posto

Le sue condizioni, al momento, non sembrano gravi. Resta soltanto da capire se verrà trasportata in ospedale per ulteriori approfondimenti o meno.