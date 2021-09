Incidente rocambolesco sul Sempione: quattro persone coinvolte

Incidente rocambolesco nel tardo pomeriggio di quest'oggi, sabato 25 settembre, sulla Strada statale del Sempione tra Rho e Pero a seguito della collisione rimediata da due auto, una delle quali si è ribaltata andando a finire contro il guard rail che divide la carreggiata.

Coinvolti 4 giovani

Quattro persone coinvolte, tutti giovani tra i 22 e i 25 anni. Questo il bilancio del sinistro che non è passato per nulla inosservato sulla trafficatissima arteria statale in un orario di punta per la viabilità.

Sul posto i sanitari

Sul posto, a soccorrere i giovani, c'era la Croce rossa di Lainate e la Croce verde di Novate Milanese. Giovani che sono stati trasportati all'ospedale di Rho e al Sacco per ricevere ulteriori cure e accertamenti.

Da chiarire la dinamica del sinistro

Resta ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Allertati anche i vigili rhodensi e traffico congestionato lungo tutta la corsia interessata dal sinistro.