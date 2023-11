Incidente in A8: riaperta l'autostrada ma ancora lunghe code

Alle ore 10:30, sull’autostrada A8 Milano – Varese è stato riaperto il tratto compreso tra Legnano e Origgio ovest in direzione Milano, precedentemente chiuso a seguito di un incidente all’altezza del km 13 che ha visto coinvolto un camion e due auto. Lunghe ancora le code in direzione Milano.

Incidente in A8: ancora lunghe code

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia.

Nel tratto interessato il traffico transita su una corsia in direzione Milano e si registrano code in diminuzione nel tratto compreso tra Castellanza e Origgio ovest in direzione Milano.

In direziona opposta, nel tratto compreso tra Origgio ovest e Legnano il traffico transita su due corsie e si registra 1 km di coda in direzione Varese.

Code anche in A9

Si segnalano inoltre ripercussioni in A9 Lainate - Como - Chiasso, dove nel tratto compreso tra il bivio con l'A36 Pedemontana Lombarda e Saronno si registrano 3 km di coda in direzione Lainate.

Agli utenti in viaggio verso Milano, si consiglia di percorrere la A36 Pedemontana Lombarda in direzione est, di proseguire in A9 Lainate - Chiasso in direzione Lainate e quindi in A8 Milano - Varese in direzione Milano.