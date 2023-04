Incidente in A8: lunghe code in autostrada in direzione Varese

Incidente fra due auto questo pomeriggio, 4 aprile, lungo l'autostrada A8 in direzione Varese: lunghe code si stanno creando da Milano in direzione Nord.

Incidente in A8: lunghe code verso Varese

Una donna è stata soccorsa in codice giallo nel tratto dell'A8 compreso fra Origgio e Legnano in direzione Varese: sul posto sono arrivate due ambulanze per prestare i primi soccorsi agli automobilisti coinvolti.

Lunghe code lungo tutto il tratto di autostrada in direzione Varese.