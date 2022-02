Magenta

Il sinistro è avvenuto attorno alle 7 del mattino in via IV Novembre a Magenta causando la rottura di un tubo del gas

Avvio di settimana frenetico per i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno e dei colleghi della caserma di Magenta. Nella mattinata di oggi, lunedì 7 febbraio, i pompieri sono infatti intervenuti nella Città della Battaglia una manciata di minuti dopo le 7.

Incidente con fuga di gas: arrivano i Vigili del Fuoco

La chiamata è partita da alcuni residenti della via IV Novembre per via di un incidente avvenuto sulla strada. Secondo una prima ricostruzione della vicenda, un'auto in transito sulla via ne avrebbe urtata una parcheggiata a lato della carreggiata. L'impatto è stato abbastanza forte da spingere l'auto parcheggiata contro un tubo del gas tranciandolo di netto.

L'incidente ha quindi provocato una forte fuga di gas che ha reso necessaria proprio la chiamata dei Vigili del Fuoco arrivati sul posto insieme agli agenti della Polizia locale. Nel giro di pochi minuti i pompieri hanno tamponato la perdita utilizzando uno speciale nastro in dotazione in attesa dell'arrivo dei tecnici dell'azienda erogatrice del servizio che ha definitivamente ristabilito la normalità sostituendo la tubazione danneggiata.