Gli operatori della cooperativa Albatros hanno un nuovo sportello, all'interno della stazione di Rescaldina, per il Gasoline per aiutare persone con fragilità e consumatori di sostanze stupefacenti.

Inaugurazione per lo sportello "Gasoline" alla stazione di Rescaldina

Da oggi gli operatori di strada della cooperativa sociale Albatros, che stanno promuovendo sin da luglio 2020 azioni di riduzioni del danno presso la stazione FN, avranno a disposizione un luogo fisico visibile in cui poter intercettare e accogliere riservatamente persone con fragilità a rischio di esclusione sociale e consumatori di sostanze stupefacenti per proporre loro percorsi di riorientamento e di recupero.

I locali della biglietteria della Stazione FN sono stati concessi in comodato d’uso gratuito al Comune da Ferrovie Nord e sono attualmente in uso alla Associazione Culturale “Ravello c’è” di Rescaldina per finalità socio-culturali.

Un servizio vicino ai cittadini

Quest’ultima, sensibile alle tematiche sociali, si è dichiarata sin da subito disponibile e entusiasta di condividere lo spazio con la cooperativa ALBATROS, provvedendo addirittura a comprare, con fondi propri, un tavolo e sedie per gli operatori e gli ospiti.

Con tale iniziativa, l’Amministrazione intende rendere visibile un servizio da tempo presente sul territorio e magari poco percepito dalla popolazione, realizziamo una virtuosa sinergia fra enti pubblici, privati sociali e associazioni presenti sul nostro territorio e aggiungiamo un tassello per la “sicurezza sociale” alla comunità rescaldinese.

Quest’azione si affianca a tutte le ulteriori attività di controllo e contrasto poste in essere da parte dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale sull’offerta e sulla domanda di sostanze stupefacenti, per le quali la stazione ferroviaria e le zone boschive, rimangono zone sensibili, osservate speciali.