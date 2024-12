Inaugurazione per i presepi di Bareggio a Palazzo Pirelli

Presentati oggi, 2 dicembre 2024, a Palazzo Pirelli, i presepi realizzati da Enrico Marmonti e Vittorio Pirovano, storici componenti del Gruppo Presepisti di Bareggio.

“Sono molto orgogliosa che Palazzo Pirelli ospiti nel proprio atrio il Presepio realizzato dal Gruppo Presepisti di Bareggio, un esempio di abilità artigianale che celebra nel modo più opportuno un momento, come quello del Santo Natale, fondamentale per la nostra identità e per la nostra storia. Il Presepe è infatti simbolo delle nostre radici cristiane e dei nostri valori e pertanto va tutelato. A maggior ragione quando la sua realizzazione passa attraverso la manualità di volontari che lo rendono una vera e propria opera d’arte frutto di centinaia di ore di meticoloso lavoro, artisti ai quali va il mio profondo ringraziamento”.

Così Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega a margine della benedizione del presepe a Palazzo Pirelli assieme al presidente Attilio Fontana e a una rappresentanza dell'Amministrazione bareggese, guidata dall'assessore alla Scuola Franco Capuano e dal vicesindaco Roberto Lonati, che ha in seguito dichiarato:

"Per Bareggio è un onore essere qui in questo momento. Queste opere sono state fatte dai nostri Presepisti con precisione e passione e dedicando molto tempo. Basti pensare che le tegole delle case sono circa 7.000 e sono state tutte realizzate a mano utilizzando il Das; solo per questo lavoro ci sono voluti 6 mesi. Un ringraziamento a questi nostri ‘giovani saggi’ che ormai da tanti anni portano avanti questa bella tradizione. Colgo l’occasione per invitare tutti all’inaugurazione della mostra a Bareggio, in programma sabato 7 dicembre alle 15.30".