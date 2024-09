Inaugurazione al Laghetto Verde

Nuova vita al Laghetto Verde di via Trento di Pregnana.

Laghetto Verde

Domenica 29 settembre taglio del nastro al Laghetto Verde di via Trento dopo i lavori di bonifica e di messa in sicurezza alla presenza del Sindaco Angelo Bosani, Giuliano Bellasio e del Presidente del Gruppo Pescatori Pregnanesi, Alessandro Cusinato, che di fatto è l’associazione che gestisce la struttura.

Bonifica e ripristino

Dopo 18 mesi di lavori, drenaggio, pulizia del fondo e l’esportazione di oltre un metro di materiale organico per raggiungere la falda acquifera a circa dieci metri dal piano stradale, per opera dei tecnici e geologici della “Bellasio Cave di Pregnana” che ha offerto gratuitamente la sistemazione per la riqualificazione, è stata ripristinata l’operatività naturalistica e funzionale dell’area, restituendo l’Oasi del Laghetto Verde alla città. Mentre i soci e i volontari hanno messo in sicurezza tutto il percorso con una nuova recinzione in legno.

Oasi naturale

È stata una giornata di festa condivisa da tutta la città, il Laghetto Verde è un’oasi naturale, che rappresenta un’opportunità per la comunità di godere di un parco naturalistico e la sostenibilità ambientale. Divenendo di fatto un luogo fatato e acquietante. Un luogo, che immediatamente dà un senso di tranquillità che invita a fermarsi e a pensare. Luoghi che sono sempre più rari nelle città, anche se Pregnana ha la fortuna di averne più d'uno. Questo nuovo intervento contribuisce a fare di rendere Pregnana un punto d’eccellenza naturalistico e faunistico insieme al fontanile Serbelloni (detto "Costa Azzurra") che rientrano nel territorio del Parco del Basso Olona, stanno riacquisendo le caratteristiche storiche del comprensorio comunale, attraendo sempre più numerose specie di uccelli stanziali e migratori. Una ricchezza per la biodiversità e per la bellezza naturalistica della città.

Jimmy Pessina