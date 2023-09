Inaugurato il Tree park con campi da basket, beach volley e calisthenics

Taglio del nastro lo scorso fine settimana, 2 settembre 2023, per il nuovo Tree park di Inveruno dove sono presenti aree per giocare a Basket, beach volley e allenarsi con il calisthenics.

Inaugurato il nuovo Tree park di Inveruno

Un momento molto importante per la comunità inverunese. Lo scorso fine settimana è stato infatti inaugurato il nuovo pubblico dedicato allo sport e tempo libero: il ‘T(r)ee Park’ di via Modigliani. Il nome del parco infatti richiama il numero tre, tre come le aree attrezzate: la prima è il castello per fare calisthenics, la seconda è il campo da beach volley e poi quello da basket. I lavori di posizionamento dell’area giochi sono costati 255 mila euro, di cui 190 mila ottenuti da Regione Lombardia e 65 da fondi di bilancio comunale. Le aree sono state pensate come inclusive, adatte per i diversamente abili.

Le parole del sindaco Bettinelli

“Con una commovente cerimonia sabato 2 settembre sì è finalmente tenuta l’inaugurazione del nuovo spazio aperto a tutti i nostri cittadini – spiega il sindaco Sara Bettinelli - Come amministrazione sono molti orgogliosi della realizzazione di questo spazio nato grazie anche alla collaborazione con la società sportiva SOI e con il Consiglio Comunale dei Ragazzi. Affidiamo ora alla cittadinanza tutta questo nuovo angolo di paese pensato per ragazzi e non solo nella speranza di un utilizzo consapevole e rispettoso di tutte regole civili”.

La struttura, su richiesta specifica della società sportiva SOI, e subito recepita da parte dell’Amministrazione, ha una dedica particolare alla memoria di Marco Selmo, il giovane vigile tragicamente scomparso due anni fa. La sua dedizione per il paese e la sua disponibilità verranno così ricordati in un luogo frequentato da giovani e famiglie.