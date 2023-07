Inaugurato il pontile Kayak a Lainate.

Inaugurato il pontile Kayak

L’ASD KayakLainate e il Comune di Lainate oggi, domenica 23 luglio, hanno ufficialmente inaugurato il pontile di imbarco per kayak. All'appuntamento in via Circonvallazione ovest dietro la piscina, anche il vicesindaco Danila Maddonini che, dopo il taglio del nastro, è scesa per prima nelle acque del Villoresi per provare il kayak insieme a un istruttore.

Da oggi il pontile è accessibile a chiunque abbia un kayak e voglia esplorare il Villoresi con un escursione lungo le sue acque. Per tutti gli altri l'ASD KayakLainate è a disposizioni per corsi.