Inaugurato il nuovo reparto di Senologia all'ospedale Fornaroli

Un milione e mezzo di fondi regionali e Pnrr, e il contributo dell’associazione Aicit con un ecografo. Nella mattinata di oggi, giovedì 21 marzo, è stato inaugurato il nuovo reparto di senologia dell’ospedale Fornaroli di Magenta che servirà in toto per la cura dei malati oncologici.

Nel dettaglio le nuove macchine presentate sono un mammografo, un telecomandato digitale diretto per esami dell’apparato digerente, due tac, e un apparecchio per le tac maxillo facciali.

Francesco Laurelli, direttore generale dell’Asst Ovest milanese ha così aperto le porte ad associazioni e sindaci del magentino:

«E’ un momento importante per l'ospedale di Magenta. Vorrei sottolineare soprattutto il momento di questa restituzione e di questo investimento fatto sia con fondi Pnrr ma soprattutto con la collaborazione e con l'aiuto dell’associazione Aicit, del liceo Einaudi di Magenta e della partecipazione di tutti i sindaci. E’ un momento importante della comunità nel quale ognuno ha messo qualche cosa e quindi è giusto che noi cerchiamo di fare di tutto per valorizzarlo e per restituirlo in termini di prestazioni e di attività che cercheremo di erogare al massimo delle nostre forze. Questo è il nostro impegno».

Presenti anche gli studenti dell’Einaudi che hanno partecipato a un concorso per decorare le pareti d’ingresso del reparto.

Al taglio del nastro ha partecipato anche il sindaco Luca Del Gobbo:

"Quello di oggi è un altro importante traguardo per il nostro Ospedale e ringrazio tutti coloro che ne hanno permesso la realizzazione, a partire dalla Dirigenza. Come Sindaco oggi desidero rimarcare ancora una volta l'importanza del nostro ospedale che non è solo di Magenta ma di tutto un vasto territorio. Un ospedale che da sempre riesce a dare servizi di qualità elevata e questo grazie ai medici, agli operatori e agli infermieri e a tutto il personale che lavorano qui e lo fanno con tanta dedizione. Bisogna raccontare le cose come stanno, ossia che questo ospedale, che ogni giorno affronta le tante difficoltà come tutti gli ospedali e la sanità in Italia, rappresenta ancora un'eccellenza nel territorio. Dobbiamo quindi esserne orgogliosi: ringrazio il Direttore Generale Laurelli per il lavoro che stanno facendo e confermo la vicinanza di tutti i Sindaci del territorio al nostro ospedale".