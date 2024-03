Inaugurato il nuovo defibrillatore, il gesto che ricorda Daniela e Gabriella

Taglio del nastro a Cerro Maggiore per il defibrillatore in memoria di Gabriella Andreasi e Daniela Cassina, due amiche scomparse in un tragico incidente stradale nel 2022.

L'iniziativa dell'inaugurazione del defibrillatore

Un sabato mattina denso di significato e che ha consentito di gettare le basi in caso di potenziali situazioni di emergenza. E' quello andato in scena quest'oggi, sabato 9 marzo, in occasione dell'inaugurazione della postazione DAE installata all'esterno dell'auditorium di via Boccaccio in memoria di Gabriella Andreasi e Daniela Cassina e grazie alla raccolta fondi delle Acli e al contributo dell'Amministrazione comunale. Il sinistro, lo ricordiamo, era avvenuto a mezzanotte di domenica 9 ottobre 2022 nel Novarese, sulla strada che collega Novara a Trecate. Le due donne facevano entrambe parte del coro gospel di Nerviano e si trovavano fuori città proprio per partecipare a un evento musicale al Teatro Coccia.

I protagonisti dell'inaugurazione

Erano presenti per l'occasione il sindaco Nuccia Berra, insieme all'associazione Sessantamila vite da salvare, il presidente Mirco Jurinovic, il presidente Acli di Cerro Roberto Dell'Acqua, l'ex sindaco di Nerviano nonché marito della compianta Daniela, Massimo Cozzi, Alessandro e Andrea, i figli di Gabriella, e il compagno della stessa Gabriella, Martino.

Le caratteristiche dello strumento salvavita

Un vero e proprio strumento salvavita, quello inaugurato stamane. Si tratta del primo apparecchio completamente automatico che è stato installato in paese. In pratica, chi lo utilizzerà, dovrà attaccare le piastre al petto, torace del paziente, e sarà poi lo strumento stesso a completare la manovra di salvataggio. E' stato ricordato come la normativa vigente permetta a chiunque, compresi coloro che non hanno intrapreso un corso specifico, di usarlo. E' uno strumento di facile utilizzo, in quanto emette facili comandi vocali e che prevede il supporto del personale sanitario del 118 al telefono che guida il cittadino al suo corretto utilizzo.

Attivata un'altra nuova postazione Dae in via Alberto da Giussano

Contestualmente è stata attivata una nuova postazione DAE donata dalla famiglia Venturino e installata nell' abitazione in via Alberto da Giussano 20.