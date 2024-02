Inaugurato il nuovo Centro Civico Morosini a Rosate

Momento importante per tutta la comunità di Rosate. Sabato mattina inaugurato il tanto atteso Centro Civico Morosini, un luogo di cultura e aggregazione, dove condividere le idee per creare la Rosate del Futuro.

Emozione e soddisfazione

“E’ un giorno di grande orgoglio e di grande emozione per me” ha detto il sindaco Carlo Tarantola inaugurando la nuova struttura . “Abbiamo pensato ad un luogo dove coltivare passioni e hobbie, un ambiente dove poter organizzare mostre ed eventi di ogni genere - spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Daniele Del Ben – insomma un luogo del genere a Rosate mancava”.

La sua costruzione inizia nel 2021, il suo obiettivo è quello di promuovere la cultura in paese tramite eventi e manifestazioni destinati a tutta la comunità. La struttura sorge in un’area centrale del paese, zona via Garibaldi, vicino alla scuola dell’infanzia e all’asilo nido. L’edificio sarà alimentata da fonti di energia rinnovabile e il terreno circostante verrà riqualificato e arricchito valorizzando il verde.

Il centro civico sarà intitolato a Maria Candida Morosini che ha contribuito al progetto con una generosa donazione. Il polo culturale sarà disposto su un unico piano e ospiterà diversi spazi a disposizione dei cittadini , tra cui sala multimediale, aule laboratoriali, aule studio, sala conferenza e musica e un emeroteca per la consultazione di giornali e riviste. Sarà un punto di riferimento per tutti, dove avverrà il passaggio delle conoscenze e dei saperi, in sintesi un cantiere per progettare la Rosate del futuro.

Maria Candida Morosini cittadina onoraria