Nella mattinata di oggi, sabato 26 giugno, a Lainate è stato inaugurato il murales dedicato alle vittime innocenti di mafia, che riporta i loro nomi.

Inaugurato il murales dedicato alle vittime di mafia

L'opera è stata realizzata da un artista locale in via Falcone e Borsellino e rappresenta il secondo step del progetto "Rigeneriamo via Falcone e Borsellino". Presenti alla cerimonia, tra gli altri, il sindaco Andrea Tagliaferro e l'assessore alla Scuola Cecilia Scaldalai.