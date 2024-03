Nuove targhe al Giardino dei Giusti di Rho

Inaugurato questa mattina, 5 marzo, a Rho il Giardino dei Giusti alla presenza del sindaco Andrea Orlandi e ad alcuni studenti delle scuole cittadine.

Nuove targhe a Rho al Giardino dei Giusti

"Mi piace pensare a questo luogo non come un luogo di commemorazioni, ma come luogo di dialogo tra le persone che occupano un posto nel giardino dei giusti. Persone normali come noi con storie normali che hanno scritto la storia".

Così nella mattina di oggi il sindaco di Rho Andrea Orlandi ha iniziato la cerimonia al giardino dei giusti. Primo cittadino che insieme ai rappresentanti della sua giunta, al presidente del consiglio comunale Calogero Mancarella e ad alcuni consiglieri comunali di maggioranza e opposizione ha scoperto quattro nuove targhe dedicate a quattro Giusto.

Le intitolazioni delle targhe

Le targhe sono state intitolate a Agostino Casati ex sindaco di Rho, Vivian Silver attivista per la pace e i diritti delle donne, sir Nicholas George Winston filantropo e salvatore di giovani vite e Giorgio e Giancarlo Puecher alto esempio di sacrificio per la libertà.